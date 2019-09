El conductor kamikaze detingut a Cambrils denuncia vuit mossos per suposades lesions

L’Audiència de Tarragona permet a l’home sortir de la presó sota fiança de 7.000 euros

Actualitzada 23/09/2019 a les 10:24

Els Mossos diuen que estava molt agressiu i que volia fer-se mal

L’home podrà sortir de la presó sota fiança de 7.000 euros

El conductor que el 10 d’agost va circular 36 quilòmetres contra direcció per l’AP-7 fins que va topar contra una barrera de vehicles policials a l’altura de Cambrils (Baix Camp) ha denunciat vuit mossos que van participar en la seva detenció pels suposats delictes de lesions i contra la integritat moral. Segons recull la denúncia a què ha tingut accés l’ACN i que ha estat admesa a tràmit per un jutjat de Reus, els agents li haurien propinat cops de puny i puntades de peu, i li haurien ajustat amb força les manilles per vexar-lo. Per contra, l’atestat policial sosté que l’home va oposar molta resistència, que estava «molt agressiu i exaltat», i que es va intentar autolesionar. Mentrestant, l’Audiència de Tarragona ha acordat que l’home pugui sortir de la presó sota fiança de 7.000 euros.L’escrit de denúncia, signat per l’advocat Joaquim Fibla Valls, explica que l’home viu a Itàlia i que la matinada del 10 d’agost es dirigia amb una amiga cap al Marroc a visitar la família i a celebrar la festa del corder. L’home assegura que, cap a les tres de la matinada, conduïa per l’AP-7 a l’altura de Tarragona quan va observar que el perseguien tres vehicles.L’home afirma que, al cap d’uns quilòmetres, aquests vehicles van bloquejar-li el pas i que, atemorit per la situació, va donar mitja volta i va començar a circular contra direcció. El seu objectiu, assegura, era cridar l’atenció de les càmeres de l’autopista per demanar ajuda a la policia –sosté que a Itàlia, en el mateix supòsit, apareix la policia a l’auxili.Quan ja circulava de forma antireglamentària l’home explica que va confondre el vehicle dels Mossos d’Esquadra que el perseguia -no logotipat- amb uns lladres i que, degut als nervis i a la por que sentia, no va poder frenar a temps i va impactar contra la barrera de vehicles que la policia havia muntat a l’altura de Cambrils.La versió de l’home és que vuit agents dels Mossos es van dirigir cap al cotxe, li van tallar el cinturó amb un ganivet i el van treure del vehicle «propinant-li cops de puny i puntades de peu, inclús trepitjant-li el cap contra el terra, excedint de la mínima força indispensable per a reduir-lo i ocasionant-li greus lesions, per les quals va estar ingressat a l’hospital durant dotze dies –del 10 al 22 d’agost».Segons l’advocat Joaquim Fibla, «de les lesions produïdes pels cops de puny i puntades de peu propinades pels agents actuants, més les cicatrius produïdes per estrènyer-li excessivament les manilles amb ànims de vexar-lo un cop ja detingut i immobilitzat, se’n desprèn clarament una conducta dolosa i desproporcionada».Per la seva banda, l’atestat dels Mossos d’Esquadra recull que el 112 va rebre 24 trucades d’usuaris de l’autopista informant que un vehicle circulava contra direcció. La policia afirma que va anar durant més de 30 quilòmetres a uns 150 km\/h i que va provocar «situacions de risc elevat», així com diversos accidents lleus. Fins i tot va intentar fer fora de la carretera un vehicle policial que el seguia i on «va veure clarament els agents uniformats», segons els Mossos.Els agents actuants van deixar constància que l’home en tot moment es va resistir a ser detingut i va mostrar un comportament «molt agressiu i de gran exaltació», amb símptomes d’haver consumit drogues –va donar positiu en cocaïna. Segons detalla l’atestat, el van detenir quan intentava fugir corrent i va caure pel marge dret de la via. A més, mentre el conduïen cap a dependències policials, els Mossos asseguren que va començar a colpejar-se contra el vidre i la mampara -que va treure de la guia- i que va intentar sortir del cotxe en marxa.Davant d’aquesta situació, la patrulla va haver d’aturar el vehicle, reduir-lo i immobilitzar-lo «per evitar que s’autolesionés» i perquè va començar a escometre contra els agents «amb la intenció de fer-los mal i escapolir-se». Dues dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van acudir fins al lloc per sedar-lo i traslladar-lo a un centre hospitalari.Els agents que van interactuar amb ell van explicar que, després d’impactar contra la barrera policial, l’home es trobava assegut al seient amb els ulls molt oberts i la mirada perduda. Els mossos asseguren que va mostrar una actitud nerviosa i desafiant, agressiva, proferint crits i «coses sense sentit», i gesticulant amb els braços.L’home va quedar arrestat pels suposats delictes de conducció temerària, atemptat a agents de l’autoritat i danys. Dins el cotxe la policia va trobar 12.750 euros en bitllets -1.000 a la bossa de mà de la dona i la resta amagats en un mitjó al sostre solar-, una quarantena de telèfons mòbils, diversos portàtils i altres aparells electrònics. Tot el material va quedar intervingut per tal d’acreditar-ne la procedència.La dona que viatjava d’acompanyant en el vehicle va assegurar que els diners eren seus i, al seu torn, l’home va manifestar al jutjat que es dedicava a la compravenda de telèfons mòbils i portàtils en mercats d’antiguitats. Cap dels aparells no constava com a sostret en la base de dades dels Mossos d’Esquadra.El 23 d’agost el jutjat d’instrucció número 2 de Reus va decretar presó provisional sense fiança per a l’home. La defensa va presentar un recurs i dijous passat es va fer una vista a l’Audiència de Tarragona. El tribunal va donar la raó a la defensa i va dir que el risc de fuga que havia esgrimit el jutjat s’hauria hagut d’apreciar de forma més reduïda per l’arrelament social i laboral que l’home té a Itàlia.Segons la resolució de l’Audiència, l’home viu a Itàlia, on recentment ha adquirit un habitatge, té contracte de treball, està afiliat a la Seguretat Social i ha aportat nòmines recents que acrediten ingressos mensuals. Per aquest motiu, l’Audiència va acceptar que l’home pogués sortir de la presó a canvi de pagar una fiança de 7.000 euros –un import que la seva família està reunint.Com a mesures cautelars, haurà de comparèixer el dia 1 de cada mes en seu judicial, haurà d’entregar el passaport i no podrà sortir del territori Schengen. En cas que vulgui tornar a Itàlia, el tribunal argumenta que, en base als acords entre els estats membres de la Unió Europea, les autoritats judicials d’aquell país hauran d’assumir el control i el compliment de les mesures, i el jutjat d’instrucció haurà d’instar a la seva vigilància.