Se celebrarà el 26 d’octubre a Estival Eldorado

Actualitzada 23/09/2019 a les 20:09

Cambrils acollirà la 5a Nit del Comerç del Camp de Tarragona el dissabte 26 d’octubre. La celebració està organitzada per la Confederació d’Empresaris de Comerç i de Serveis de les Comarques Tarragonines (CECOSECT) amb el suport de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils. L’acte reunirà al voltant de 200 botiguers al resort Estival Eldorado. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, destaca la importància d’acollir un esdeveniment d’aquestes característiques, defensa el comerç de proximitat que caracteritza i diferencia Cambrils i també posa en valor la seva funció social.La festa, que començarà a les 20.30 hores, consistirà en una recepció, l’entrega de premis i el posterior sopar. Per una banda, cadascuna de les associacions de comerciants del Camp de Tarragona adherides a CECOSECT concediran un guardó a un establiment del seu àmbit territorial per reconèixer la seva excel·lència, trajectòria laboral i implicació en el món associatiu. La CECOSECT agrupa 25 associacions de comerciants.