Al sud de Tarragona es registra maror amb vents de força dos a quatre

Actualitzada 22/09/2019 a les 19:21

Protecció Civil ha recomanat aquesta tarda extremar les mesures de precaució a les platges pel mal estat de la mar i grans onades, per la qual cosa apunta que, en cas de dubte, el millor és no banyar-se. El servei català de meteorologia Meteocat manté per a les pròximes hores l'avís groc de perill alt per l'estat de la mar en tota la costa catalana.Segons Meteocat, a la costa central i nord de Catalunya hi ha mar de fons amb vents de forces tres a quatre, mentre que al sud de Tarragona es registra maror amb vents de força dos a quatre.