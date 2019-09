Marc Ayala i Roger Cantí omplen de cançó reivindicativa el Valls per la Llibertat

El cicle reivindicatiu de l’ANC Valls arriba a l’edició número 95

En l’edició número 95 del cicle Valls per la Llibertat, que es va dur a terme aquest dissabte 21 de setembre al migdia, el cantant vallenc Marc Ayala i el guitarrista Roger Cantí van oferir un petit recital de cançó reivindicativa, de lluita i de resistència a més d’una setantena d’assistents. L’actuació es va realitzar al pati de l’Antic Hospital de Sant Roc, perquè la pluja amenaçava de descarregar durant tot el matí, però aquest fet no va deslluïr aquesta nova trobada de l’independentisme vallenc i comarcal, que es troba setmanalment des del desembre del 2017.Els dos intèrprets van començar el seu recital amb una cançó de Lluís Llach, Abril 74, a la qual han seguit No pots tancar-nos a tots, de Joan Dausà, i Ens en sortirem, del grup Obeses. El públic va gaudir plenament amb la veu càlida del Marc Ayala i el magnífic acompanyament a la guitarra de Roger Cantí.