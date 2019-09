PortAventura presenta el nou passatge del terror 'La Isla Maldita'

La temporada de Halloween, una de les més esperades de l'any, ha experimentat un augment constant en el nombre de visitants

Portaventura World celebrarà una nova edició de Halloween. Del 21 de setembre al 17 de novembre, el resort es transforma en un lloc terrorífic i sorprenent pensat per a gaudir amb tota la família. Amb l'arribada d'Halloween, el resort es decora fins al més mínim detall, amb més de 22.000 carabasses, ratapinyades, teranyines, i més de 280 personatges entre els quals es poden trobar fantasmes i altres criatures terrorífiques, modificant l'estètica dels parcs, els hotels i els restaurants.Cada temporada, PortAventura World planteja una oferta completa per a totes les edats amb passatges, atraccions, espectacles i gastronomia dedicada íntegrament a aquesta temàtica especial. Durant aquesta època de l'any, també les botigues del resort ofereixen gran varietat de productes tematizados, com a màscares, i disfresses per a viure un Halloween sorprenent. A més, aquest 2019, Halloween comptarà amb importants novetats.La Isla Maldita és el nou passatge del terror de PortAventura World. Amb un recorregut d'1 quilòmetre, aquest passatge únic a Europa està cridat a convertir-se en el favorit dels amants de la por. Aquesta història de terror, que viuran els visitants en primera persona i de la qual tractaran d'escapar, es desenvolupa en una illa remota del Carib on esperen més de 100 fantasmagòrics pirates que han tornat a la vida després d'una esborronadora tempesta.El passatge se situa en una escenografia d'aigua, vaixells enfonsats i vegetació, i disposa d'una àrea prèvia amb animació i restauració. L'experiència ha estat creada per la direcció d'espectacles de PortAventura World en col·laboració amb especialistes en efectes i l'equip de maquilladores liderat per Alejandra Alcanyís, reconeguda maquilladora professional que compta amb diversos premis.La Isla Maldita se suma a l'exclusiva proposada de passatges que ofereix PortAventura World: Apocalipsi Maia, [REC] Experience i Horror a Texas i que es poden gaudir per separat o amb el passaport més esborronador, Halloween Passport.Per a completar l'experiència, PortAventura World compta amb la col·laboració de Monster Energy. La marca americana tindrà presència durant el passatge i, tots aquells que s'atreveixin a experimentar la por de la La Isla Maldita, a la sortida del passatge podran recarregar forces amb aquesta energètica beguda. I tot això mentre gaudeixen de l'actuació d'un DJ i molta animació per a tancar de manera festiva una experiència terrorífica.Durant la campanya de Halloween, PortAventura World crea una experiència al nivell de por de cadascun dels seus visitants: aterridor per als PortAventurers més atrevits i esgarrifosament divertit per als més petits. Per a aquests últims, el resort compta amb espectacles i esdeveniments especials que faran gaudir a tota la família com Ya es Halloween en SésamoAventura o Halloween Family Festival.A més, hi haurà un total de 9 espectacles per a tota la família en les diverses àrees del parc, entre els quals destaca Halloween Kingdom al Gran Teatre Imperial. Durant el xou, els visitants gaudiran d'acrobàcies amb enigmàtics ballarins i acròbates que es fondran en un entorn gòtic per a evocar les ànimes del més enllà.D'altra banda, La Posada de Halloween ens porta a l'Emma’s House Restaurant, en Far West. Allí, els visitants podran degustar un menú especialment dissenyat per una eixelebrada i divertida família, que passa aquests dies rebent als comensals i acompanyant-los en una vetllada plena de deliciosos plats a l'estil d'Halloween.Cada any, Halloween se suma a l'oferta que converteix a PortAventura World en una destinació única, on les famílies de tota Europa vénen a gaudir de la proposta d'oci, allotjament i restauració més completa en els seus tres parcs temàtics i sis hotels.PortAventura World tanca l'estiu amb balanç positiu. Destaca el creixement als seus hotels amb un increment del 9% en el nombre de pernoctacions respecte a 2018 i més del 95% d'ocupació durant els mesos d'estiu. Així mateix, les xifres de visitants als seus tres parcs –PortAventura Park, Ferrari Land i PortAventura Carib Aquatic Park– són superiors a l'any anterior amb un creixement dels mercats nacional i internacional, destacant Regne Unit amb un 10% i Rússia amb un 27%.La temporada de Halloween, una de les més esperades de l'any, ha experimentat un augment constant en el nombre de visitants, així l'any passat les visites es van incrementar en un 17%. Aquest any, amb les novetats i l'oferta d'espectacles creada per a aquesta temporada, es preveu un nou creixement.