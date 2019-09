El catalanisme moderat debat l'estratègia pel futur de Catalunya i prepara un document inicial a Poblet

La plataforma 'El país de demà' es defineixen com un moviment «transversal» de la societat civil i destaquen que només el 5% dels assistents són polítics o expolítics

«Els presos no haurien d'estar presos»

El catalanisme moderat contrari a la unilateralitat independentista s'ha reunit aquest dissabte al Monestir de Poblet per consensuar el document inicial de la plataforma 'El país de demà'. Unes 150 persones debaten i fan esmenes d'un text que se centra en els eixos de la catalanitat, el progrés i l'europeisme. L'impulsor i enginyer industrial Antoni Garrell ha subratllat que representen un moviment de la societat civil «totalment transversal on hi ha gent que és molt independentista i, altres, que no ho són». «Ens aplega que Catalunya tingui futur de veritat», diu. Garrell ha assenyat que dels assistents només un 5% són polítics o expolítics. Així mateix, ha destacat la figura del contrarelator, encarregat de coordinar els espais de discussió, i de preparar el document definitiu, que no es tancarà en aquesta jornada.El Palau de l'Abat del Monestir de Poblet acull a porta tancada des de les onze d'aquest matí d'aquest dissabte a unes 150 persones d'arreu de Catalunya que debaten sobre catalanitat, progrés econòmic i social, sostenibilitat i europeisme. De fet, treballen en esmenes i propostes que s'inclouran en el document fundacional d'aquest moviment que fa mesos que el preparen unes 250 persones. Segons un dels impulsors de la plataforma 'El país de demà', Antoni Garrell, és destacable que no més del 5% dels assistents siguin polítics o expolítics.Garrell no ha confirmat la participació de membres destacats del PDeCAT com Marta Pascal o Carles Campuzano. Amb tot, ha assenyalat l'assistència de la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona Carme Casablanca, del sociòleg Oriol Homs, del filòsof José Maria Lozano i del jurista Antoni Bayona, coordinadors de les àrees econòmiques, de societat, i de valors i política, respectivament.L'ideòleg de la plataforma ha subratllat que són un moviment «transversal, plural ideològicament» que vol «treballar per fer propostes de cara el país». «Catalunya no té estat propi, estem obligats a sumar perquè si anem junts segur que podem capgirar la situació», ha asseverat. I en aquesta línia, ha detallat que els participants poden moure's lliurement, interactuar i aportar la seva expertesa a través de les sis taules organitzades durant la jornada.Així mateix, ha explicat que els contrarelators són els guies de la jornada, els quals escolten i recullen totes les aportacions. «El futur passa per la gent jove, el contrarelator més gran té 32 anys», ha afegit Garrell.Preguntat sobre si el president del Govern, Quim Torra, hauria de fer cas de TSJC i retirar la pancarta dels presos polítics del balcó del Palau de la Generalitat, Garrell ha afirmat que el seu posicionament és «molt clar: els presos no haurien d'estar presos i la independència és legitima a exposició dels catalans. A partir d'aquí que cadascú assumeixi les seves àrees de responsabilitat». «El futur de Catalunya només el poden decidir els catalans democràticament», ha tancat.