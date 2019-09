Una trentena de restaurants i tres bars cambrilencs oferiran menús i tapes de calamar

Tindran lloc del 27 de setembre al 13 d’octubre

Actualitzada 20/09/2019 a les 19:20

Les Jornades del Calamar de Cambrils tindran lloc del 27 de setembre al 13 d’octubre. En la cinquena edició hi participaran 34 restaurants i 3 bars restaurants i comptarà amb el maridatge amb vins i caves de les bodegues Codorniu-Raventós.Durant dues setmanes els restaurants participants oferiran menús tancats de diferents preus amb el calamar com a protagonista. Com a novetat, enguany també s’han adherit a la campanya tres bars-restaurants que cuinaran plats especials, tapes o racions de calamar.Tant els menús dels restaurants com els plats i tapes dels bars s’oferiran maridats extraordinàriament amb els vins i caves de les bodegues Codorniu-Raventós, que patrocinen les jornades per primera vegada i aporten un plus de qualitat amb les seves reputades referències.També s’han afegit a la campanya més de 60 comerços i botigues de Cambrils que durant aquests dies guarniran els aparadors dels seus establiments amb la temàtica del calamar i del seu patrocinador.Els establiments participats de la cinquena edició són: Barabar, Bec d’Or, Cal Tendre, Can Bosch, Cambium, Can Solé, Casa Macarrilla 1966, Casa Port, Ches Burger, Denver, Duomo, El Capi, El Pescador, El Pòsit, Estival Eldorado Resort, Germans Miquel’s, La Palmera de la Llosa, l’Escandall, Les Barques, Les Fonts, l’Espurna, Llop de Mar, l’Original Experiències Gastronòmiques, Maset, Miquel, Miramar, Montserrat, Prik Thai, Rincón de Diego, Rincón de Iruña, Taberna Ezkurrak, Taberna Lekeitio, Tiki Taka i Xiringuito-Restaurant del Mar.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la regidora de Projecció Exterior i Turisme, Marta Borràs; el representant de l’associació de restaurants de Cambrils Joan Gómez, i el director regional de vendes de Codorniu, Narcís Sardà, han presentat avui al restaurant Cambium la cinquena edició d’aquesta campanya gastronòmica.