Pere Granados reedita l'acord de govern amb el PSC a Salou

Els socialistes assumeixen les àrees de Seguretat Ciutadana, Hisenda, Benestar i Serveis Socials, i Sanitat

Actualitzada 20/09/2019 a les 17:02

El grup municipal de Sumem per Salou - Junts, format per l’actual govern municipal en minoria i que està liderat per l’alcalde Pere Granados, ha signat un acord amb el grup municipal del PSC per reeditar l’acord de govern. Després de les eleccions municipals del 25-M el pacte no es va arribar a materialitzar perquè, segons va assegurar Granados aleshores, el PSC pretenia liderar un govern alternatiu de «perdedors». Finalment, els dos partits han anat apropant postures i aquest divendres han oficialitzat l’acord per al mandat 2019-2023. Els socialistes assumiran les àrees de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Hisenda, Benestar i Serveis Socials, i Sanitat i Salut Pública, entre d’altres.Granados ha remarcat que Sumem per Salou «sempre ha expressat la voluntat de sumar esforços i d’incorporar altres forces polítiques amb representació municipal amb les quals hi hagi coincidències en reptes de ciutat i en propostes programàtiques, i amb les quals convergeixi el desenvolupament de polítiques al servei dels interessos de Salou i la seva societat».L’alcalde ha manifestat que «durant aquests darrers mesos s’han anat apropant les posicions entre ambdós grups municipals per tal d’assolir finalment l’acord i un programa de mandat compartit per a la transformació i el progrés del municipi, sota la màxima que Salou sigui situat al centre de tota l’activitat municipal amb polítiques 100% municipalistes».Pere Granados ha afegit que «la confiança, la lleialtat, la governabilitat i la garantia d’un mandat estable, on el consens, l’entesa i el diàleg siguin una prioritat, esdevenen el pilar de l’acord, perquè la finalitat última és que plegats millorem la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans, impulsem l’economia productiva i la creació de llocs de treball».Per la seva banda, el portaveu socialista, David González, ha manifestat que «el Partit Socialista, com a partit municipalista, prioritza el benestar i la millora de la qualitat de vida dels salouencs i les salouenques, objectiu que compartim plenament amb el Grup de Sumem per Salou».«Per responsabilitat amb Salou i el progrés municipal, valorem molt positivament l’acord a què hem arribat, no només per aconseguir un govern fort i estable per al municipi, sinó també per poder tirar endavant aquells projectes conjunts que vam iniciar, i tot un seguit d’actuacions positives i beneficioses per a Salou», ha subratllat González.