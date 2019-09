Oques Grasses i Pirats Sound Sistema, caps de cartell de la Festa Major de Vilaplana

Començarà el 4 d’octubre i s’allargarà fins al dia 20

Oques Grasses i Pirats Sound Sistema seran els caps de cartell del concert de la Festa Major de Vilaplana que tindrà lloc el proper 11 d'octubre. Les festes s’iniciaran el divendres 4 d’octubre i s'allargaran fins al dia 20.Oques Grasses presentaran el seu nou disc Fans del Sol una experiència musical vitalista, posseïda per l’esperit permanent de festa que conflueix en una combinació eclèctica de diferents ritmes i sonoritats. El grup arribarà a Vilaplana després d’haver actuat a grans festes majors del país. També participarà al concert el grup barceloní Pirat’s Sound Sistema i tancarà la nit el reusenc DJ Ceba. Les entrades per al concert es podran adquirir anticipadament per internet a partir del dissabte 21 de setembre per internet a vilaplana.entradium.com La Festa Major s’iniciarà el divendres 4 d’octubre amb el pregó de la Festa Major que enguany anirà a càrrec de Sebastià Anguera, pastisser jubilat i president de la Societat de Caçadors de Vilaplana. Posteriorment, l’associació cultural Lo Pedrís donarà a conèixer el vilaplanenc de l’any 2019.La Festa Major es tancarà el cap de setmana del 19 al 20 d’octubre amb diverses activitats programades, entre elles la Festa dedicada a la gent gran.