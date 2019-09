Més de 200 desallotjats i dos ferits per una barreja de productes de clor de la piscina d'un hotel d'Altafulla

La reacció d’aquesta mescla ha quedat concentrada al pàrquing interior de l’establiment i s’ha pogut neutralitzar dins del tanc

Actualitzada 20/09/2019 a les 12:22

Un total de 237 persones han estat desallotjades i dues han resultat ferides per intoxicació com a conseqüència de la barreja de diversos productes de clor de la piscina d’un hotel a Altafulla. La reacció d’aquesta mescla ha quedat concentrada al pàrquing interior de l’establiment i s’ha pogut neutralitzar dins del tanc, segons informen els Bombers. A més d’aquest cos d’emergències, també treballen al lloc el Servei d’Emergències Mèdiques, la Policia Local d’Altafulla i els Mossos d’Esquadra.El telèfon 112 ha rebut un avís cap a les 9.20h que s’havia produït una reacció d’una barreja de productes de clor de la piscina de l’Altafulla Mar Hotel. A causa d’això han quedat ferits dos homes –dos operaris- per inhalació d’aquesta reacció tòxica. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat amb pronòstic menys greu a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona.En el moment del succés hi havia un total de 212 hostes i 25 treballadors a l’establiment. En un primer moment s’ha ordenat la seva confinació, però finalment s’ha procedit al desallotjament de totes aquestes persones –un total de 237-.La reacció de la barreja d’aquests productes de clor ha quedat concentrada al pàrquing interior de l’hotel i, a hores d’ara, s’ha pogut neutralitzar la reacció dins el tanc. Fins al lloc s’hi ha desplaçat un total de tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies del SEM, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. La zona ha quedat acordonada per prohibir-ne el pas.