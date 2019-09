Jose Antonio Rodríguez substituirà al difunt Josep Rabascall com a nou alcalde de Maspujols

La número 2 de la candidatura, Maria Pilar Calero, va renunciar a presentar candidatura per l'alcaldia

Actualitzada 20/09/2019 a les 14:27

Durant el plenari de l’Ajuntament de Maspujols de dijous es va escollir el nou alcalde del municipi en substitució de Josep Rabascall, mort a causa d’un infart el passat mes d’agost a Benasc (Osca). Serà Jose Antonio Rodríguez Mateo després de rebre quatre vots de Junts per Maspujols.Prèviament, la número 2 de la candidatura, Maria Pilar Calero, va anunciar que renunciava a presentar candidatura a l’alcaldia i, per tant, Rodríguez Mateo, va ser proclamat candidat a l’alcaldia.A les passades eleccions municipals, Junts per Maspujols va obtenir 4 regidors, mentre que ERC en va obtenir 3. ERC, per la seva part, va presentar a la seva candidata però en la votació Jose Antonio Rodríguez Mateo va ser escollit amb els quatre vots de Junts per Maspujols.El record de l’alcalde Josep Rabascall va impregnar la sessió plenària, que va comptar entre les persones assistents amb la vídua de Rabascall, del seu fill i de la seva filla, així com dels alcaldes de Reus, Carles Pellicer; de les Borges del Camp i president del Consell Comarcal, Joaquim Calatayud; de l’Aleixar, Antoni Abelló, i de l’Argentera, Lluís M. Castellví, que van donar suport a Rodríguez.