Alerta taronja per pluges de fins a 70 litres en una hora dissabte a Tarragona província

L'alerta taronja afectarà la meitat nord de la província, mentre que la meitat sud tindrà activada l'alerta groga

Actualitzada 20/09/2019 a les 11:55

La pluja i la tempesta faran acte de presència demà dissabte, 21 de setembre, a la demarcació de Tarragona, segons la previsió de l'Aemet. Tal com informa l'agència meteorològica estatal, la part nord de la província es trobarà demà en alerta taronja per pluges de fins a 70 litres en una hora. La meitat sud tindrà activada l'alerta groga per pluges amb un acumulat de de 20 litres en una hora.El litoral i prelitoral nord tindrà activada l'alerta taronja per pluja i tempesta de les 6h a les 14h. L'Aemet indica que es poden produir acumulacions d'aigua de 70 litres per metre quadrat en una hora i 150 litres per metre quadrat en dotze hores. A partir de les 14h i fins les 18h s'activarà l'alerta groga amb fins a 30 litres per metre quadrat en una hora.Pel que fa a la part sud de la demarcació -litoral i prelitoral sud i interior de Terres de l'Ebre-, s'activarà l'alerta groga des de les 00h a les 18h per pluges que poden acumular 20 litres d'aigua per metre quadrat en només una hora.La probabilitat que es donin tots aquests fenòmens meteorològics és d'entre un 40 i un 70%, segons informa al seu lloc web l'agència estatal de meteorologia.