Es creu que un llamp hauria provocat el foc

Actualitzada 19/09/2019 a les 17:38

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per un incendi a Siurana, al terme municipal de Cornudella de Montsant. Per aquest motiu, els Bombers han enviat una dotació aèria i cinc terrestres per apagar el foc que s'ha produït en una zona de vegetació forestal. Es treballa amb la hipòtesi que un llamp hauria provocat l'incendi, que ha cremat 150 metres quadrats de terreny.