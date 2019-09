La dona morta en l'accident del Pla de Santa Maria tenia 28 anys i era de la Seu d'Urgell

L'altra conductora ha resultat ferida de gravetat

Actualitzada 20/09/2019 a les 13:03

Una dona de 28 anys de la Seu d’Urgell, ha mort aquest dijous al migdia en un xoc frontal al Pla de Santa Maria. El Servei Català de Trànsit ha rebut un avís a les 13.15 hores per l'accident entre dos turismes al quilòmetre 1,3 de la TP-2311. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès a dues persones, una d'elles ha perdut la vida i l'atra ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment i la conductora d’un dels vehicles ha mort. Es tracta de L. F. G. de 28 anys i amb veïnatge a la Seu d’Urgell. La conductora de l’altre cotxe ha resultat ferida de gravetat.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han efectuat tasques d’excarceració, i tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l’afectació viària, la calçada a quedat totalment tallada i cap a les 14.45 hores s'ha començat a donar pas alternatiu.Amb aquesta víctima, són 130 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya