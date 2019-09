Localizen sana i estàlvia a la turista anglesa desapareguda a Mont-roig del Camp

La dona ha aparegut al càmping Templo del Sol de l'Hospitalet de l'Infant

Actualitzada 19/09/2019 a les 21:11

La dona de 70 anys de nacionalitat anglesa desapareguda aquest matí a Mont-roig del Camp ha estat localitzada sana i estàlvia. La turista s'havia perdut per la zona del càmping La Torre del Sol i no ha estat trobada fins les 20.30 hores en un altre càmping, al Templo del Sol de l'Hospitalet de l'Infant.Els Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i Policia Local han desplegat un fort dispositiu de recerca aquesta tarda al veure que la dona no apareixia.Els Bombers han activat l'helicòpter i quatre dotacions terrestres juntament amb el grup caní de recerca. El mitjà aeri s'ha retirat amb l'ocàs i la resta d'unitats han continuat la cerca. S'havien fet batudes per la zona de la costa i pels càmpings però els resultats han donat negatius.Finalment, a les 20.30 hores la dona ha estat localitzada al càmping Templo del Sol de l'Hospitalet de l'Infant. La turista ha estat atesa pel SEM i es troba sana i estàlvia.