L'estació de tren de Salou-PortAventura millorarà la seva accessibilitat i tindrà pàrquing

L'alcalde Pere Granados s’ha reunit amb directius d’Adif i d’INECO per parlar sobre el Corredor del Mediterrani

Actualitzada 19/09/2019 a les 16:51

La nova estació de Salou-PortAventura tindrà més bona accessibilitat i un aparcament per als usuaris, segons ha informat l'alcalde Pere Granados després d'una reunió que ha tingut amb directius d’Adif Alta Velocitat i d’INECO. Un cop el tren deixi de passar pel centre de la capital de la Costa Daurada, els salouencs i turistes s'hauran de dirigir-se fins al baixador de PortAventura per poder moure's amb tren.Durant la reunió, es va parlar sobre l'entrada en funcionament del Corredor del Mediterrani i sobre l'estació provisional de Salou-PortAventura. En aquest sentit, Granados assegura que «treballem amb ADIF perquè instal·li els serveis necessaris pels usuaris del ferrocarril», alhora que s'ha mostrat «satisfet» per l’anunci de l’entrada en funcionament del Corredor a finals d’any.A la nova estació «hi arribaran línies de transport públic i es dotarà de serveis amb uns mòduls provisionals per facilitar l’atenció dels usuaris», segons ha explicat el batlle salouenc. Tindrà un pàrquing i es millorarà el seu accés.De cara al futur, Granados espera arribin trens d’alta velocitat al municipi gràcies a la implantació i construcció de l’ample europeu, com contempla el projecte previst i ja aprovat.A la trobada, també hi ha assistit també el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut; l’arquitecte municipal, Lluís Serra; Juan Tebar, director de Construcció de la Xarxa Alta Velocitat; Juan Antonio Hermoso, subdirector de construcció IV; Raúl Miranda, gerent d’Àrea de Construcció IV; Julián Mansilla, director d’obra de l’Edifici Provisional PortAventura i futur director d’Obra Nova de l’Estació Salou-PortAventura; i Ricardo Briz, d’assistència tècnica a la direcció d’obra.