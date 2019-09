L'Ajuntament de Constantí fa obres de renovació i millora a la Llar d'Infants

S'han fet reformes tant a diverses aules com a l'espai exterior

Actualitzada 19/09/2019 a les 11:54

L’Ajuntament de Constantí ha dut a terme obres de millora i manteniment als diversos centres educatius del municipi durant les vacances d’estiu. Una de les obres més destacades que s’ha realitzat ha estat el projecte de renovació i millora de la Llar d’Infants Municipal.La reforma integral de la llar ha constat d’actuacions que s’han realitzat a tots els espais de l’equipament, tant a les diverses aules com al pati exterior. A l’interior de l’edifici s’han fet tasques de pintura a les parets i al sostre, s’han canviat cortines i penjadors, s’han arranjat les parets i s’han fet diverses reformes als lavabos. També s’ha millorat la il·luminació existent. Pel que fa al pati exterior, s’ha renovat el sorral i s’ha construït també un nou sostre d’estructura metàl·lica amb teulada de fibra. Les obres han tingut un pressupost de 17.492 euros sense IVA.Una altra de les novetats d’aquest any a la Llar d’Infants és que aquest curs s’ha començat a aplicar un nou mètode pedagògic, el mètode Montessori, un mètode reconegut per molts pedagogs i educadors pels beneficis que aporta. A més, aquest curs ha augmentat el nombre d’alumnes matriculats i s’ha pogut crear una nova aula de P-2.