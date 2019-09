Els municipis petits focalitzen les noves inversions de la Generalitat

El 15 de novembre finalitza el termini per presentar projectes per a unes ajudes que no es convocaven des de l’any 2011

Vuit anys sense PUOSC

Amb expectació per part de les autoritats municipals, el nou Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per als anys 2020-2024 es va presentar ahir a l’Auditori de la Diputació. Es tracta d’un Pla enfocat especialment a «equilibrar territorialment» els diferents nuclis de població de Catalunya i que inclou inversions per valor de 250 milions d’euros, 90 dels quals aniran destinats exclusivament als que tinguin menys de 5.000 habitants.La consellera de Presidència Meritxell Budó va assegurar en l’acte que «diu molt que les sales on presentem el PUOSC siguin plenes, diu molt de la necessitat dels municipis i de la cooperació entre Generalitat i el món local». Es tracta d’un pla que es compaginarà amb les inversions planificades en el Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona. Segons la presidenta de l’ens supramunicipal, Noemí Llauradó, «el PUOSC és una molt bona notícia perquè es puguin sumar els dos instruments més potents del país i de la demarcació». La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000 euros. La segona línia de subvencions està destinada per a acció territorial a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000 euros.El pla d’inversions de la Generalitat arriba vuit anys després que es convoqués el darrer, segons ha assenyalat la consellera Meritxell Budó, que en aquell moment va iniciar la seva carrera política com a alcaldessa de la Garriga i coneixedora de les circumstàncies específiques de les administracions locals. El motiu, el context de «crisi econòmica molt important i els incompliments reiterats d’inversions per part de l’Estat a Catalunya». Un cop, en paraules de Budó, «les finances de la Generalitat estan recuperades» ho han tirat endavant de nou «amb un mínim garantit per a cada ens», tal com consta a les bases. El delegat de la Generalitat al Camp de Tarragona, Òscar Peris, deia també que les ajudes «potser no s’han convocat tan aviat com desitjàvem» i atribuïa, en part, la responsabilitat a l’aplicació de l’article 155 i als incompliments financers de l’Estat. Un dels objectius d’aquest Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya és, apuntava el mateix Òscar Peris, «ajudar a combatre el despoblament rural». Una de les línies d’ajut està dirigida per exemple a les polítiques digitals o a dur a terme obres per possibles riscos naturals, però també hi ha una part important a potenciar els serveis públics i comarcals.Aquestes inversions no estan lligades a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat –encara en negociació amb la resta de partits del Parlament–, això sí, Budó ha insistit que «estem convençuts» que els pressupostos s’aprovaran. Tampoc no hi ha cap límit pel que fa a la distribució territorial dels fons planificats. «Dependrà dels projectes que presentin els municipis», explicava ahir en una atenció als mitjans poc després de recordar que ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades tenen de termini –ja obert– fins al 15 de novembre. Serà a partir de llavors quan s’iniciaran els tràmits per decidir quines seran les opcions que rebran les subvencions, un segon termini amb esmenes que s’allargarà fins al mes d’abril i la publicació definitiva dels resultats «aproximadament» el 25 de maig. Budó deia en l’acte que esperaven «al segon semestre poder ja estar planificat».