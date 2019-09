El periodista Quico Sallés serà el vidrier d'honor del 6è Vitrum de Vimbodí i Poblet

La festa dedicada al vidre artesà es durà a terme enguany els dies 5 i 6 d’octubre

Actualitzada 19/09/2019 a les 15:59

El periodista Quico Sallés ha estat escollit per ser el vidrier d’honor de la VI edició de la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum. La cita, que enguany se celebrarà els dies 5 i 6 d’octubre, rememora el passat industrial vidrier d’aquesta vila de la Conca de Barberà, avui simbòlicament proclamada vila vidriera de Catalunya.El popular comunicador rebrà aquest títol el diumenge 6 d’octubre, segon dia de la festa. També rebrà com a obsequi una peça especial elaborada al Museu i Forn del Vidre pel mestre vidrier Paco Ramos. Abans que ell, altres personatges públics han rebut aquest títol com a reconeixement a la seva contribució a la cultura i al lleure i pel seu compromís amb el país, valors que també caracteritzen l’ofici de vidrier. Les darreres vidrieres i vidrier d’honor van ser l’escriptora Empar Moliner, l’alpinista Òscar Cadiach i l’actriu Sílvia Bel.Coorganitzada per l'Associació Vitrum i l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet, amb la col·laboració de particulars, entitats i empreses, la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet forma part del catàleg oficial de Fires Monogràfiques d’Artesania de Catalunya. A més del tradicional mercat d'artesania, Vitrum comptarà amb actes de caire lúdic adreçats a tota la família, exhibicions en directe de diferents tècniques relacionades amb aquesta activitat artesanal, a càrrec de vidriers procedents d’arreu de l’Estat, exposicions, tallers i concursos. Tampoc no hi faltaran espectacles relacionats amb el vidre i tot el que l'envolta. Enguany, la peça protagonista no és una, sinó moltes: els animalets decoratius que els antics vidriers realitzaven durant les estones de descans, o per aprofitar vidre sobrant dels forns.La programació complea del Vitrum es podrà consultar pròximament al lloc web www.museudelvidre.cat