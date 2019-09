Creu Roja ha realitzat 15.187 assistències aquest estiu a Tarragona

A la província, cobreixen 8 platges amb 17 llocs de socorrisme

Creu Roja ha realitzat 70.000 atencions durant l'actual campanya de platges a Espanya. A la província de Tarragona, l'organització cobreix vuit platges amb 17 llocs de socorrismes, on s'han realitzat 15.187 assistències.La major part de les atencions solen són sanitàries, que inclouen atencions a persones afectades per picades, esquinços, luxacions i erosions (41.421 atencions).També destaca el nombre d'assistències socials (24,242), entre les quals es recullen activitats com el bany adaptat, que permeten a persones amb discapacitat el poder gaudir d'un bany segur en el mar i que els seus familiars puguin disposar a més d'una valuosa ajuda per gaudir també del descans. Els dispositius de bany adaptat consisteixen en cadires amfíbies, crosses (caminadores) i armilles salvavides, sempre amb l'acompanyament del voluntariat de Creu Roja.El dispositiu a platges inclou, a més del rescat de persones en risc imminent d'ofegament, les assistències a embarcacions o les evacuacions a centres hospitalaris.Durant l'estiu també s'ha aconseguit trobar a 794 menors extraviats, com a part de la intervenció que duu a terme l'Organització humanitària.A la costa espanyola també es desenvolupen diferents iniciatives de caràcter preventiu amb la finalitat d'evitar els accidents propis del període estival, com les insolacions, cremades solars, cops de calor, talls de digestió o lesions produïdes per animals marins.