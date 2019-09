El comitè d’empresa denuncia que no es cobreixen vacances i que això empitjora l’atenció als pacients

Actualitzada 18/09/2019 a les 17:44

Una quarantena de treballadors del Pius Hospital de Valls s’han concentrat aquest dimecres a les portes del centre per exigir a la direcció i al consell d’administració una millora de les condicions laborals. Segons el president del comitè d’empresa, Robert Rosset, les mancances que arrosseguen de fa temps s’han agreujat durant l’estiu i han hagut de treballar «en pitjors condicions». El comitè denuncia que «no s’han cobert les vacances» i ha calgut fer «més feina amb menys personal», i que en alguns espais de l’hospital es treballa amb unes temperatures superiors a les recomanades, que agreugen les condicions laborals i perjudiquen els usuaris. La concentració s’ha convocat sota els lemes ‘Per un treball digne’ i ‘Per donar una assistència decent a la població’.Rosset ha defensat que els treballadors tenen dret a descansar i fer vacances, i que les empreses han de cobrir els llocs de treball. El comitè, amb majoria de la CGT, proposa millorar els calendaris de treball per tal de repartir els descansos «de manera més racional» perquè ara, diuen, hi ha personal que ha de treballar «vuit o nou dies seguits».A més llarg termini, el president del comitè d’empresa ha dit que voldrien que el centre passés a formar part de l’Institut Català de la Salut (ICS) i que la residència s’integrés a l’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). «Volem deixar de ser concertats i passar a ser sanitat pública», ha reivindicat el representants dels treballadors.Alhora, Robert Rosset ha tornat a alertar de la fuga de personal del centre per sobrecàrrega de feina. Al juliol la plantilla també va protestar per denunciar, entre d’altres, que porten des del 2010 sense cobrar la retribució variable per objectius (DPO) en no haver-hi equilibri pressupostari i que totes les millores que proposa són rebutjades per manca d’ingressos econòmics.