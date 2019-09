Dona una espenta un vigilant de la Canonja per fugir i acaba detingut a Bonavista

Els Mossos van arrestar el jove per un delicte d’atemptat a funcionari públic i perquè tenia vigent una ordre de detenció

Actualitzada 18/09/2019 a les 10:43

Un jove de 21 anys, veí de Tarragona i nacionalitat espanyola va ser detingut ahir dimarts, 17 de setembre, després de donar una espenta a un vigilant municipal de la Canonja i fugir fins a amagar-se en un habitatge de Bonavista. El motiu de la fugida era una ordre de recerca i detenció que l’arrestat tenia vigent. Finalment els Mossos d’Esquadra, amb l’ajuda del vigilant, van detenir el noi per l’ordre de detenció vigent i per un delicte d’atemptat a funcionari públic.Els fets van succeir cap a les 17h, quan un vigilant que es trobava al carrer Castellví de la Canonja va veure dos homes a l’interior del cotxe i un d’ells, el copilot, sense cinturó. El vigilant es va acostar per cridar-li l’atenció i va reconèixer l’individu per tenir una ordre de recerca vigent, motiu pel qual va demanar-li que sortís del cotxe per identificar-lo. El copilot va sortir del vehicle i, en aquest moment, va donar una forta espenta al vigilant i va fugir corrents. Per la seva banda, el conductor també va fugir a peu i el cotxe va quedar abandonat a la via.El vigilant va requerir l’ajuda dels Mossos d’Esquadra i va perseguir el copilot fins al barri tarragoní de Bonavista, on el jove va entrar en un habitatge. La policia autonòmica es va dirigir al lloc i, junt al vigilant, va accedir al domicili, on van trobar el jove amagat a l’últim replà de l’escala. L’home va quedar detingut per tenir una ordre de recerca i detenció vigent del jutjat 1 de Tarragona per furt i per un delicte d’atemptat a funcionari públic.Per altra banda, els Mossos d’Esquadra han comprovat que el conductor del vehicle, que va aconseguir fugir, no tenia permís de conduir. Per aquest motiu el cos policial realitza gestions per localitzar-lo i instruir-li les diligències corresponents.