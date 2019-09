Crema una caravana en un càmping de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Tres dotacions dels Bombers han extingit el foc

Actualitzada 18/09/2019 a les 09:18

Els Bombers de la Generalitat han treballat la matinada d'aquest dimecres, 18 de setembre, en l'extinció de l'incendi d'una caravana en un càmping de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Fins al lloc s'hi han traslladat tres dotacions. Sortosament, no hi ha hagut cap persona ferida.El succés s'ha produït minuts abans de les 5h, quan el telèfon d'emergències 112 ha rebut un avís que s'estava incendiant una caravana en un càmping situat al peu de l'AP-7 al seu pas per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Fins al lloc s'hi han traslladat un total de tres dotacions, que han treballat en les tasques d'extinció del foc fins les 5.39h, quan s'ha donat per apagat.