Arxiven la causa que investigava al regidor socialista de Torredembarra, José Garcia

Estava investigat per delictes de falsedat documental, descobriment i revelació de secrets

Actualitzada 18/09/2019 a les 17:54

El jutge ha arxivat la causa on s'investigava al socialista José García durant la seva etapa com a regidor a l'Ajuntament de Torredembarra. Garcia estava investigat per delictes de falsedat documental, descobriment i revelació de secrets mentre estava al consistori.L’agrupació socialista de Torredembarra ha manifestat aquest dimecres la seva satisfacció pel sobreseïment de la causa judicial. El magistrat ha condiserat que els presumptes fets denunciats no són constitutius d’infracció penal.José García ha valorat que «el temps i la justícia posen cadascú al seu lloc. Vaig dir des del primer dia que era innocent i la justícia així ho ha corroborat».El portaveu del PSC a Torredembarra, Vale Pino, ha recordat que durant la passada campanya electoral els van demanar apartar a José García de la candidatura. «No ho vàrem fer perquè estàvem convençuts de la seva innocència i sabíem del seu compromís polític amb el poble de Torredembarra. Avui constatem que aquesta aposta ha estat reeixida», ha declarat Pino.