Projectes de recerca tarragonins reben una ajuda de La Caixa

Les investigadores són Elodie Brisset i Isabel Huber

Actualitzada 17/09/2019 a les 19:08

Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària La Caixa, i Pedro Duque, ministre de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya, han lliurat 79 ajuts a projectes de recerca i innovació d’excel·lència nacionals i internacionals. D’aquests projectes, 41 es desenvoluparan a universitats i centres de recerca catalans.Dos dels projectes corresponen a investigadores tarragonines. Elodie Brisset l’ha rebut per intentar esbrinar com pot el coneixement tradicional ajudar a protegir l’aigua. L’estudi el farà des de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Per altra banda, la reusenca Isabel Huber també rebrà una beca que servirà a la investigadora per dur a terme el seu projecte a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. Huber intentarà respondre a la pregunta de si es pot millorar el metabolisme humà.Les investigacions que es promouen dins de tres de les línies d’actuació en l’àmbit de la recerca de la Fundació Bancària La Caixa: beques de postdoctorat per impulsar el talent investigador; suport a projectes de recerca d’excel·lència en biomedicina i salut i programa CaixaImpulse, per traslladar els resultats de la recerca biomèdica a la societat. La Caixa impulsa projectes capdavanters en recerca multidisciplinària per incidir en el benestar social. Al llarg de tres dècades, la institució ha destinat més de 500 milions d’euros a formació, recerca i innovació, fomentant un ecosistema global que va del laboratori a la societat.