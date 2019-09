Mor un home de 78 anys atrapat pel seu tractor a la Bisbal de Falset

Quan el Sistema d'Emergències Mèdiques ha acudit al lloc ja no ha pogut fer res per salvar-li la vida

Un home de 78 anys ha mort aquest migdia a la Bisbal de Falset després de quedar atrapat sota el seu tractor. La víctima estaria treballant a la finca de Cal Silla. Per causes que es desconeixen el vehicle agrícola hauria bolcat atrapant al seu conductor.Quan el Sistema d'Emergències Mèdiques ha acudit al lloc ja no ha pogut fer res per salvar-li la vida. També ha acudit una unitat dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra.