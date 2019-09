Els veïns que marxen de Tarragona ja superen els nous tarragonins

Segons l’Idescat, el saldo migratori amb Catalunya, però, és el més positiu des de 2007

Actualitzada 17/09/2019 a les 08:22

El descens, a partir de la crisi

L’any 2018 van marxar a la resta d’Espanya més ciutadans que els que van venir a Catalunya, el que suposa un canvi de tendència després de quatre anys amb saldo migratori positiu. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el saldo el 2018 va ser negatiu, amb -2.689 persones, un resultat que no es produïa des del 2013. Els resultats van ser negatius en 23 comarques del Principat i, en general, a la província de Tarragona (-227). En canvi, en relació amb Catalunya, el saldo és positiu (2.577), el més positiu des de l’any 2007.Per comarques, les que tenen saldo negatiu amb l’Estat són l’Alt Camp, el Baix Ebre, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, la Ribera d’Ebre i el Tarragonès. De totes elles, però, només la Conca de Barberà no compensa aquest diferencial amb els que venen de la resta de Catalunya. L’única franja d’edat on es van observar més persones que arriben que les que marxen de Catalunya és la que va dels 20 als 34 anys. Per nacionalitats, l’espanyola té un saldo negatiu amb la resta de l’Estat, mentre que amb l’estrangera passa el contrari.Pel que fa als moviments migratoris cap o des de l’estranger, l’any 2018 van arribar a Catalunya 177.216 persones, un 16,7% més que el 2017. En canvi, 78.003 ciutadans van marxar fora, un 17,5% menys que l’any anterior.El saldo migratori extern és positiu a totes les comarques. Les taxes de migració neta més altes corresponen al Barcelonès (22,0‰), la Cerdanya (17,2‰) i el Tarragonès (16,1‰). Les taxes més baixes es registren a la Conca de Barberà (0,3‰), el Pallars Sobirà (2,3‰) i el Garraf (2,4‰).A més, l’any 2018 es van registrar 255.564 canvis de residència entre municipis de Catalunya, un 8% més, xifra que representa un increment del 8% respecte a l’any anterior.L’any 2008 es registra el primer saldo migratori negatiu respecte a la resta d’Espanya, això és, que més tarragonins van marxar-hi que els que en van vindre. L’any 2017 semblava que hi havia hagut una recuperació demogràfica en aquest sentit, indicant un nou canvi de tendència. El saldo tornava a ser positiu amb 136 immigrants més que emigrants. Enguany, però, s’ha tornat a revertir.El saldo de migracions externes, però, és el més positiu des de 2008. Amb 15.392 noves immigracions i 6.658 emigracions, la demarcació acull 11.084 persones més des d’aquest 2018.