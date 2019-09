Detingut a Roda de Berà per presumptes maltractaments a la seva parella

La Policia Local també ha detingut un home per estafa i falsificació de documents

La Policia Local de Roda de Berà va detenir ahir dilluns un home de 29 anys, nacionalitat ucraïnesa i resident en un càmping del municipi com a autor d’un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar. Concretament, l’home hauria agredit a la seva parella.El cos policial va rebre una trucada del 112 demanant ajuda per a una possible agressió física a una dona. Diversos agents es van desplaçar al lloc dels fets i, després de parlar amb la dona, van procedir a la detenció de l’individu. La Policia va acompanyar a la dona a un centre mèdic i, posteriorment, la víctima va interposar una denúncia.El presumpte agressor va ser traslladat a la caserna dels Mossos d’Esquadra per ser posat a disposició del jutjat corresponent.D’altra banda, el passat diumenge 15 de setembre, la Policia Local de Roda de Berà va detenir un home de 49 anys, d’origen peruà, sobre el qual hi havia dues ordres de recerca i detenció emeses per un jutjat de Tarragona i un de La Coruña.Les causes dels requeriments eren delicte d’estafa i falsificació de documents privats. Feta la lectura de drets, el detingut va ser lliurat al cos de Mossos d’Esquadra per ser traslladat al jutjat corresponent.