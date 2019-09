Detenen un home per intentar agredir a la seva parella amb una destral a la Pobla de Mafumet

La víctima també va ser arrestada per oferir resistència a la detenció de l'agressor

Actualitzada 17/09/2019 a les 17:15

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada de dimarts a tres persones a la Pobla de Mafumet, un d'ells per un delicte de violència de gènere i els altres dos per resistència i desobediència a l'autoritat.Els agents de la policia autonòmica van acudir amb diverses patrulles al carrer Major alertats pels veïns, ja que un home havia trencat la porta d'un portal i estava amenaçant als veïns. La seva parella, per la seva banda, es trobava al carrer demanant auxili.Un cop allí, els Mossos van entrar al domicili, on van localitzar a la dona de 34 anys i de nacionalitat marroquina molt exaltada, la qual assegurava que la seva parella l'havia intentat agredir amb una destral. Els agents van procedir a la detenció de l'home de 34 anys i de nacionalitat espanyola.Al veure que la policia procedia a la detenció de l'agressor, la víctima va oferir resistència i també va ser detinguda per un delicte de resistència i desobediència a l'autoritat. Així mateix, el germà de la dona de 28 anys, que també es trobava al domicili, al veure que ella també era arrestada també es va interposar i va acabar detingut pels mateixos delictes que la seva germana.Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, les tres persones, que serien ocupes al domicili on van passar els fets, estaven sota els efectes de substàncies estupefaents. Aquests també havien creat aldarulls i provocat destrosses al carrer Major. Quan van arribar els agents, el carrer es trobava ple de botelles de vidre trencades a la via.