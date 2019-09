Un nou tram de carril bici unirà el vial del Cavet amb l'Institut Mar de la Frau de Cambrils

Era una reivindicació del centre, ja que molts alumnes es desplacen amb bicicleta

L’Ajuntament de Cambrils està enllestint un nou tram de carril bici que connectarà el vial del Cavet amb l’Institut Mar de la Frau. El carril dona resposta a una reivindicació del centre, ja que molts alumnes es desplacen amb bicicleta, com constata la gran quantitat de bicicletes que cada dia omplen la zona d’estacionament de la part interior de l’institut.La primera proposta era crear el carril des del vial fins a la porta del centre però, finalment, es va decidir ampliar el projecte amb un altre carril bici per la part del camí del Corralet per donar seguretats als alumnes que venen des del costat de Cambrils. En total, seran 400 metres de carril bici de doble sentit d’una amplada de 2,25 metres i 200 metres més d’una amplada de 1,25 metres.