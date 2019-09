La URV coordina un projecte europeu per millorar la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència

Familiars i professionals de la salut participen en una prova pilot per dissenyar la plataforma que centralitzarà les propostes

La Universitat Rovira i Virgili (URV) coordina un innovador projecte d’àmbit europeu, junt amb universitats d'altres països, que pretén posar a l’abast de la ciutadania una plataforma digital on s’hi podran plantejar temàtiques o propostes en línia, en relació a les persones amb dependència i, en particular, sobre els serveis que tenen a veure amb les cures de llarga durada. L'objectiu de la plataforma és permetre la participació ciutadana en nous programes socials. Finançat per la Unió Europea, el projecte, que té una durada de tres anys, es troba a l’equador. Grups d'una vintena de familiars, tècnics, proveïdors i professionals de la salut participen aquest dilluns en una prova pilot, que també ja s’ha portat a terme a Finlàndia, Irlanda i Hongria. Els participants naveguen i testen el futur web, encara a fase experimental, i aporten els seus suggeriments sobre el disseny del software. L’objectiu és que la denominada plataforma Socatel pugui ser operativa i obrir-se al públic en general el novembre del 2020.