Finalitza la collita de llúpol de Prades per elaborar la cervesa Complot

Actualitzada 16/09/2019 a les 10:01

Damm ha finalitzat la tercera collita de llúpol de Prades per tal d’elaborar un any més la Complot, la primera IPA (India Pale Ale) mediterrània de la companyia. La varietat recollida en aquesta localitat tarragonina és la Nugget, la qual destaca en el producte i aporta una amargor neta i de gran qualitat, així com tocs terrossos i florals subtils.IPA és l’abreviatura d’India Pale Ale, un estil de cervesa de la Índia de finals del segle XVII i que té el llúpol com a protagonista. Per aquest motiu, Complot està elaborada amb vuit varietats diferents d’aquesta planta: Nugget, Summit, Willamette, Citra, Centennial, Simcoe, Amarillo i Mosaic. La cervesa va guanyar el darrer any un premi internacionall: la medalla d'or a la millor cervesa d'Espanya dintre de la categoria 'IPA American Style' del World Beer Awards 2018.El projecte de producció de llúpol a Prades va començar el 2014 amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat i en el marc del pla estratègic Prades 20.20.