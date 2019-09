Els cambrilencs es tallen els pèls per les malalties neurodegeneratives

El passeig marítim s'ha convertit en un saló de bellesa en la quarta edició d’una activitat que incloïa sortejos, gastronomia i música

15/09/2019 a les 17:56

Matí de tallar-se els cabells aquest diumenge al passeig marítim de Cambrils. En el marc de la iniciativa Deixa’t prendre el pèl, vuitanta professionals de perruqueria, barberia i estètica van col·laborar amb l’associació Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación Cerebral de Hierro (ENACH). Aquests tallaven els cabells a canvi d’un donatiu a aquesta entitat i a la investigació d’aquest tipus de malalties, però també hi havia l’opció de fer donatius, així com comprar articles de merxandatge.L’esdeveniment també volia ser un aparador per donar a conèixer l’ofici de la barberia i el món de l’estilisme.Només hi ha diagnosticats uns 65 casos d’aquestes malalties a tot l’Estat espanyol, dels quals dos són bessones, i de Cambrils. Aquestes són un grup de trastorns neurològics «rars» i genètics que es caracteritzen per l’acumulació anormal de ferro en els ganglis basals. Els ganglis basals són una col·lecció d’estructures profundes dins de la base del cervell que ajuden a regular els moviments. Tots els éssers humans tenen ferro en aquesta àrea, però les persones amb ENACH en tenen més quantitat.