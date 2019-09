Dos anys de presó per al conserge d'un centre cívic tarragoní per tocaments a una menor

L’Audiència de Tarragona també imposa a l'home cinc anys de llibertat vigilada

Actualitzada 16/09/2019 a les 14:19

L’Audiència de Tarragona ha condemnat a dos anys de presó i a cinc anys més de llibertat vigilada el conserge d’un centre cívic del Camp de Tarragona per fer tocaments a una nena de dotze anys. Els fets van passar a final de novembre del 2015. Segons la sentència, la menor assistia a l’equipament dos cops per setmana i el dia dels fets va anar-hi a estudiar perquè l’endemà tenia exàmens a l’institut on cursava 2n d’ESO. En un moment donat, la noia va sortir de l’aula perquè estava molt angoixada i el treballador va aprofitar per tocar-li un pit. L’Audiència ha condemnat l’home per un delicte d’abús sexual i també li prohibeix apropar-se a menys de 500 metres de la víctima durant cinc anys.Segons els fets provats durant el judici, la menor estava molt nerviosa i plorosa pels exàmens, i la responsable d’un dels grups del centre cívic del qual formava part, va dir-li que sortís de l’aula. La nena va rentar-se la cara i va sortir al pati a prendre l’aire. Quan es trobava allà va aparèixer el conserge i va dir-li que la responsable del grup la buscava, per la qual cosa ella es va dirigir novament a la classe.El condemnat va caminar darrere seu fins que es va posar al costat d’ella i, trobant-se darrere d’una mena de mural, l’acusat va posar el seu braç damunt l’espatlla de la menor i amb la mà li va tocar un pit, pressionant uns segons fins que va aparèixer la responsable i va deixar de fer-ho.La dona va preguntar a la menor què li havia passat en veure-la molt afectada i la va abraçar. De la seva banda, el conserge va preguntar a la responsable si volia que acompanyés la nena a beure aigua i aquesta li va dir que no feia falta i que ja se n’ocuparia ella. Posteriorment la menor li va explicar els fets i van posar-ho en coneixement dels pares. Com a conseqüència d’aquests fets la menor va patir problemes d’insomni i pors recurrents vinculats a la situació que va viure.L’Audiència de Tarragona ha condemnat l’home com a autor d’un delicte d’abús sexual a una pena de dos anys de presó, a la prohibició d’apropar-se a la menor a menys de 500 metres durant cinc anys, llibertat vigilada durant cinc anys i a la inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici que comporti contacte regular i directe amb menors d’edat, durant el mateix període.El tribunal ha aplicat a l’home l’atenuant simple de reparació del dany perquè el mateix dia del judici ja havia consignat els 400 euros que li demanaven en concepte de responsabilitat civil pels danys morals, però ha descartat rebaixar-li més la pena per dilacions indegudes -tal com demanava el seu advocat- perquè les atribueix a l’acció de la defensa.