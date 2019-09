Creixen els municipis de la província amb menys de 10 aturats registrats

El perfil de persones en recerca de treball és majoritàriament de dones amb formació de la primera etapa de secundària

Actualitzada 16/09/2019 a les 10:42

Majors de 59, grup de risc

Els pobles amb menys aturats

Tres municipis més (37) de la demarcació de Tarragona compten ja amb menys de 10 aturats registrats. Són pobles majoritàriament de la Conca de Barberà (14), el Priorat (11), la Terra Alta (3), l’Alt Camp (3) i el Baix Camp (4) que, en comparació amb les dades de l’agost de l’any passat, augmenta en tres. Fins i tot en un dels municipis, l’Argentera, no hi consta cap aturat registrat. Són dades del Ministeri de Treball, que marquen com d’important és la formació per aconseguir un lloc de treball: dels 42.040 aturats a tota la demarcació, 22.919 tenen tan sols la primera etapa de l’educació secundària completada, mentre que 5.114 aturats compten tan sols amb el títol de l’educació primària. Per contra, creix l’atur entre els universitaris: els que han passat per la primera etapa d’aquest ensenyament són 167 més que al mes de gener.El perfil de la persona contractada a Tarragona a l’agost va ser d’un home (52,96%), que treballa en el sector serveis (70,63%) i que té entre 25 i 44 anys (48,86%). Per tant, l’atur encara es mostra amb un marcat caràcter femení, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE, per les seves sigles en castellà).Tot i que, en comparació amb els mesos d’agost de 2018 i 2017, les dades de l’atur són positives, hi ha un grup demogràfic que va en el sentit contrari. Si els majors de 59 anys començaven l’any sent 6.169 aturats, a l’agost n’eren 44 més. Un grup important d’aturats també es troba entre els 55 i els 59 anys, que el passat mes representaven un total de 6.291.I és que la major part de la contració en aquest mes d’estiu és temporal (20.680, dels quals 14.509 en el sector serveis), mentre que tan sols s’han registrat 2.029 contractes indefinits.A la demarcació, l’atur va pujar en 1.265 persones a l’agost a Tarragona i la xifra total de desocupats es va situar en 42.040. Es tracta d’un increment del 3,10% mensual. En comparació amb el mateix mes de l’any passat, l’atur va baixar un 2,85%, amb 1.235 persones menys. Del total, 17.798 eren homes i 24.242 dones. El sector serveis va liderar la pujada de l’atur amb 1.193 desocupats més, seguit de la construcció (+177) i la indústria (+124). En canvi, a l’agricultura es van registrar 68 aturats menys que el mes anterior.Els 37 municipis amb menys de 10 aturats durant el mes d’agost a la demarcació, segons les dades del SEPE, són: Arbolí (9), Argentera (0), Arnes (9), Bisbal de Falset (9), Blancafort (9), Capafonts (3), Colldejou (8), Conesa (3), Febró (2), Figuera (7), Forès (2), Lloar (4), Llorac (3), Margalef de Montsant (2), Masó (8), Milà (7), Mont-ral (8), Morera de Montsant (4), Passanant i Belltall (7), Piles del Gaià (3), Pira (9), Pobla de Massaluca (8), Pontils (3), Pradell de la Teixeta (7), Prat de Comte (5), Renau (4), Rocafort de Queralt (5), Savalla del Comtat (3), Senan (2), Torre de Fontaubella (8), Torroja del Priorat (4), Ulldemolins (8), Vallclara (4), Vallfogona de Riucorb (1), Vilanova de Prades (2), Vilella Alta (3) i Vilella Baixa (8).