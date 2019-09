Siurana cobrarà tres euros al dia per aparcar a partir de l'octubre

Els nous aparcaments, amb capacitat per gairebé 200 vehicles, serviran per regular l'allau de visitants

Gairebé 200 places d'aparcament

Siurana no vol morir d’èxit. Aquest petit poble de Cornudella de Montsant (Priorat) fa quatre anys que treballa per regular i ordenar les desenes de vehicles de turistes i escaladors que cada any el visiten atrets pel seu paisatge de postal. El mes que ve l’Ajuntament preveu posar en funcionament dos nous pàrquings amb capacitat per a 181 vehicles a un preu de tres euros al dia. Fins ara, el consistori feia pagar la voluntat per estacionar en aquest indret. A banda, l'Ajuntament estudia que tant els clients dels negocis del poble com els treballadors i veïns del municipi puguin aparcar-hi de franc.Siurana atreu milers de persones cada any per l'autenticitat i la tranquil·litat d'aquest poble idíl·lic ubicat sobre un cingle, a l’extrem de les muntanyes de Prades. L'Ajuntament i els sectors implicats -restauradors, hotelers i veïns de la zona- van dissenyar fa uns anys un pla estratègic per regular i ordenar la gran afluència de visitants.La massificació es va arribar a convertir en un problema real perquè la població quedava totalment col·lapsada des de primera hora del matí fins a mitja tarda. Els visitants aparcaven els cotxes a la carretera i, això, dificultava el pas de les ambulàncies i dels Bombers en cas d’emergència, segons explica a l’ACN l’alcalde, Salvador Salvadó. De fet, el batlle indica que en un cap de setmana normal reben unes 300 persones de mitjana, mentre que en festius o ponts la xifra es pot enfilar a les 700.Davant d'aquesta problemàtica van decidir habilitar dues zones d'estacionament que a partir de l'octubre seran de pagament obligatori. El consistori començarà a cobrar tres euros al dia als visitants que, fins ara, només havien de pagar la voluntat. Fa uns sis anys que l'Ajuntament va començar a regular la qüestió de l'aparcament.A la vegada, l'Ajuntament preveu que els veïns del municipi puguin aparcar-hi de franc i es planteja que també puguin fer-ho els treballadors dels establiments de la zona, així com els turistes que mengin o s’allotgin a Siurana. El consistori estima que la capacitat dels aparcaments limitarà l'aforament de persones a un màxim d'unes 500 persones.Els treballs per habilitar els nous aparcaments van començar al juny. En concret, s’ha arranjat l'espai al costat del castell i s'hi han habilitat 36 places. Abans, ja s'utilitzava aquest mateix espai però només hi cabien una vintena de vehicles de forma desorganitzada. A uns escassos metres, també s'ha construït el pàrquing de Codolar que té una capacitat de 145 cotxes. En conjunt, els dos aparcaments sumen 181 places.L'alcalde apunta que els treballs s'acabaran d’aquí a unes setmanes quan s’enllesteixi la instal·lació de l’enllumenat. De fet, les actuacions s'haurien d'haver acabat molt abans però una esllavissada a la carretera C-242 les ha endarrerit, segons Salvadó.L'actuació ha tingut un pressupost d'uns 200.000 euros corresponents al Pla d'Actuació Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona. Més endavant, el projecte preveu habilitar un espai per a tres o quatre autobusos, i un altre per a caravanes. Tot i això, aquestes intervencions no tenen encara cap consignació pressupostària ni cap previsió d’execució.Mentrestant, l'Ajuntament estudia com regular el pas de vehicles fins a Siurana quan els aparcaments estiguin plens. Una opció que contempla és col·locar cartells indicatius, ja que ara els treballadors es comuniquen amb transmissors per indicar als visitants que l'espai estava complet.L’alcalde garanteix que no es prohibirà els pas als conductors però que se'ls advertirà que no hi ha lloc. Amb tot, assenyala que treballen amb els Mossos d'Esquadra per signar un conveni amb el qual es multarien aquells visitants que no fessin cas de les advertències.