Els Bombers rescaten un ciclista accidentat a Roda de Berà i amb una possible lesió medul·lar

També han hagut de rescatar una excursionista als gorgs de la Febró

Actualitzada 15/09/2019 a les 17:30

Els Bombers de la Generalitat han fet quatre rescats aquest matí de diumenge a Barcelona, Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), Roda de Barà (Tarragonès) i els gorgs de La Febró (Baix Camp).Dos dels afectats eren excursionistes: la primera, prop de les dues del migdia (13.56 hores) ha estat rescatada amb una dotació aèria i una terrestre dels Bombers després de caure en una zona de difícil accés als gorgs de La Febró i patir una possible fractura de turmell, i un cop rescatada ha estat traslladada pel SEM a Reus.La segona excursionista ha estat una dona accidentada a un quart de tres del migdia a l'ermita de Sant Salvador de les Espases, a Olesa de Montserrat, que tenia una possible lesió de turmell i que ha estat traslladada a Martorell pel SEM.Els Bombers han rescatat, també, un home caigut entre les roques de l'espigó del Fòrum de Barcelona, que prop de les 8 del matí a avisat que estava ferit i no podia sortir pel seu propi peu. Se l'ha rescatat amb trípode i se l'ha traslladat amb helicòpter a l'Hospital de Bellvitge.El quart rescatat del matí de diumenge ha esta un ciclista accidentat a Roda de Barà que pateix una possible lesió medul·lar. Després de fer les tasques de suport d'estabilització i immobilització del ferit fins que s'ha pogut fer l'extracció, el SEM l'ha traslladat a Bellvitge.