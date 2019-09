Salou vibra amb el primer festival de Cultura i Música d'Ucraïna

Unes 6.000 persones van passar ahir divendres durant la tarda per la plaça de les Comunitats Autònomes

Actualitzada 14/09/2019 a les 18:32

El primer festival de Cultura i Música d’Ucraïna va sorprendre ahir divendres els salouencs i salouenques per la seva màgia i l’esperit del país i costums. Unes 2.000 persones van assistir a la inauguració, a la tarda, a la plaça de les Comunitats Autònomes de Salou, on van tenir lloc diferents actes per donar a conèixer la cultura ucraïnesa, en diversos àmbits. Un esdeveniment novedós que volia mostrar al municipi i als visitants les tradicions i la identitat cultural i artística d'aquest país. El recompte total d’assistència va ser d’unes 8.000 persones, al llarg de tota la tarda.A l’acte, hi va assistir l’alcalde de Salou, Pere Granados; el regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà; la consolessa d’Ucraïna a Barcelona, Oksana Dramaretska; la presidenta de la Asociación Cultural Ucraniana DJERELO i responsable de l’organització d’aquest festival, Olga Dzyuban; i els regidors Marc Montagut i Pedro Madrona, a més d’un gran nombre de participants i membres de les diferents entitats i col·lectius que formaven part de l’organització de l’esdeveniment.Cal dir que el festival forma part d’una gira prevista per realitzar en tres localitats de Catalunya: Malgrat de Mar, Barcelona i el mateix municipi de Salou.La consolessa Oksana Dramaretska, dalt de l’escenari, va agrair el suport i la col·laboració de l'Ajuntament, lliurant al batlle un certificat de reconeixement per haver possibilitat l'impuls d'aquest festival a Salou, per primer cop. Dramaretska va assenyalar que «enguany, celebrem el cinquè any del festival, que ja compta amb un conjunt de tradicions pròpies, com és l'himne de l'esdeveniment».Per la seva banda, l'alcalde Pere Granados va lliurar a la consolessa i a la presidenta de l'associació una reproducció en escala del monument de Jaume I, així com un llibre sobre el municipi. El batlle va manifestar que «Salou és un poble d'acollida, que enguany gaudeix d'una diversitat cultural amb més de 100 nacionalitats diferents», i va afegir que «la cultura és l'element que permet que els pobles es coneguin, amb un principi bàsic de respecte i tolerància». Finalment, Granados va valorar molt positivament la representació d’ahir de la cultura d'Ucraïna, «perquè ens ajuda a conèixer-nos molt més i millor».Per la seva banda, la presidenta de l'Asociación Cultural Ucraniana DJERELO, Olga Dzyuban, acompanyada de la consolessa, va lliurar a l'alcalde un pa típic d'Ucraïna, el Karavai, un obsequi que tradicionalment es regala als hostes, en aquest cas, als salouencs. Durant l'esdeveniment, la presidenta va anar entre el públic donant el pa a totes les persones assistents. Dzyuban va explicar que «repartint aquest pa entre la ciutadania dividim la nostra estima per tot el món, sigui quina sigui la seva nacionalitat».La programació del festival va incloure espectacles de ball tradicionals, actuacions de cantants, a més d'un conjunt de parades amb productes gastronòmics típics, com pastissos; articles d'artesania, nines brodades; obres pictòriques i complements de moda; entre d'altres productes molt curiosos, que van permetre conèixer, de primera mà, la seva cultura i tradició.