L'Escola d'Art de Tortosa participa al Festival Terrània de Montblanc

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha inaugurat aquest divendres la mostra BLAUS a l'antic hospital de Santa Magdalena de Montblanc

Actualitzada 14/09/2019 a les 10:10

17 edicions del Terrània

El Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc Terrània exposa enguany diverses obres d'alumnes de l'Escola d'Art de Tortosa. Es tracta de la mostra col·lectiva BLAUS, una exhibició cromàtica i tècnica a càrrec dels alumnes del Taller de Ceràmica 2017/2018, que posa de manifest les inesgotables possibilitats de la ceràmica.La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, han inaugurat la mostra aquest divendres a l'antic hospital de Santa Magdalena. A l’acte també hi han estat presents el diputat de Centres d'Ensenyament, Jordi Cartanyà i el diputat Eduard Rovira, així com el regidor de Turisme de Montblanc, Oriol Pallissó. La mostra ha estat presentada per Pilar Lanau, directora de l'Escola d'Art de Tortosa.BLAUS es podrà visitar fins al 22 de setembre amb el següent horari: els divendres, dissabtes i diumenges d’11.00 h a 14.00 h i el cap de setmana de Terrània (27, 28 i 29 de setembre) d'11 a 14 h i de 16 a 19 h.En el marc del Festival Terrània, la presidenta de la Diputació de Tarragona també ha participat de la inauguració de l'exposició Binomi Arbre-Home a les Terres de l'Ebre, que es podrà visitar a la Sala Sant Miquel de Montblanc, una mostra on les ceràmiques de l’ebrenc Joan Panisello recreen la textura i els colors de la naturalesa.Aposta de l'Escola d'Art per la ceràmicaLa implicació de l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa amb el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc referma l’aposta del centre per aquesta disciplina artística. L'Escola d'Art ofereix, des de fa anys, tallers monogràfics sobre aquesta matèria. A més, aquest curs s'inicia el Cicle Formatiu de Grau Superior en Modelisme i Matriceria Ceràmica, perfil per a la indústria alimentària. Una formació oficial, única a Catalunya en aquesta especialitat, de titularitat del Departament d'Educació i que es durà a terme tant a les instal·lacions de l'Institut de l'Ebre com al centre d'educació artística de la Diputació a Tortosa.El Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc Terrània celebra enguany la seva 17a edició amb un total de 9 exposicions programades. Un dels objectius del Festival és la descoberta de la ceràmica artística i decorativa mitjançant l'exposició d'obres de gran qualitat, les demostracions tècniques de torn, modelat i rakú i la cocció de peces en un espectacular espectacle experimental. Al Terrània 2019 hi participaran un total de 35 ceramistes procedents de Catalunya i de diferents punts de l'Estat espanyol, Suïssa, Bèlgica, Finlàndia, França i Països Baixos.