La Policia Local de la Torre suplirà les baixes del cos amb seguretat privada

Falten agents per la coincidència de 21 baixes mèdiques, jubilacions, agents que han marxat i la impossibilitat de mantenir els interins més de 6 mesos

Actualitzada 13/09/2019 a les 13:49

L’Ajuntament de Torredembarra prendrà mesures per garantir un servei eficaç de la Policia Local del municipi arran de nombroses baixes: la contractació de seguretat privada i més actuacions dels Mossos d’Esquadra. Així ho ha anunciat l’alcalde, Eduard Rovira, després que s’hagi celebrat una Junta Local de Seguretat de Torredembarra on s’ha abordat aquesta qüestió, ja que hi ha una gran quantitat de baixes al cos.En les darreres setmanes el cos policial ha vist minvar els seus efectius fruit de la coincidència en el temps de jubilacions, jubilacions anticipades, agents que han marxat a altres cossos policials, la impossibilitat de mantenir els interins més enllà de sis mesos d’acord amb una nova sentència del Tribunal Suprem i les dinou baixes mèdiques que s’han produït recentment, sumades a tres de llarga durada.Rovira ha explicat que, davant d’aquesta situació, la Junta Local de Seguretat de Torredembarra, en sessió extraordinària que s’ha celebrat el matí d’aquest divendres, ha plantejat diferents mesures: complementar la tasca de la Policia Local i Mossos d’Esquadra amb seguretat privada, que els Mossos d’Esquadra demanin menys col·laboració de la Policia Local en l’exercici de les seves competències i la conclusió dels nous processos selectius per a agents de policia.L’alcalde ha exposat que en altres poblacions s’ha reforçat, amb bons resultats, la tasca de la Policia Local amb la contractació de seguretat privada, complementària i subordinada a l’autoritat policial. De fet, una opinió unànime dels assistents a la Junta és que qualsevol estructura policial ha de ser flexible i poder-se adaptar a les circumstàncies de cada moment.Pel que fa a la futura comissaria dels Mossos d’Esquadra a Torredembarra, Eduard Rovira ha avançat que el procés continua endavant i que es preveu poder comptar amb aquest equipament l’any 2021.A la Junta Local de Seguretat hi ha assistit l’alcalde, Eduard Rovira; el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris; el subdelegat del Govern, Joan Sabaté; el director territorial d’Interior a Tarragona, Joan Carles de la Monja, i comandaments de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Protecció Civil de Torredembarra.