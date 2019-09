La demarcació de Tarragona es troba en alerta groga per pluges

Hi ha una probabilitat d'entre un 40 i un 70% que es produeixin pluges de 20 litres per metre quadrat en una hora, segons l'Aemet

Actualitzada 13/09/2019 a les 11:43

L'alerta groga per pluges s'ha activat a la demarcació de Tarragona a partir de les 11 del matí d'aquest divendres, 13 de setembre, i fins aquesta mitjanit. Això es deu als efectes de les restes de la DANA o gota freda, que afecta l'Estat i ha provocat riades en llocs com Albacete, Almeria o Múrcia. De fet, el temporal, que no es preveu tan intens a Tarragona, s'ha cobrat aquests darrers dies tres víctimes mortals per les riades ocasionades.L'Aemet indica que a Tarragona hi ha una probabilitat d'entre un 40 i un 70% que es produeixin pluges de 20 litres per metre quadrat en una hora a la província. En l'acumulat, es poden donar 60 litres per metre quadrat en 12 hores. L'alerta groga a Tarragona per aquest fenòmen meteorològic està activa des de les 11h i es tancarà aquesta mitjanit.