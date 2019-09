El Club 4x4 Muntanyes de Prades celebra el seu aniversari amb una gimcana

Tindrà lloc el proper 5 d'octubre

El Club 4x4 Muntanyes de Prades celebra aquest any el seu segon aniversari. Per fer-ho han preparat una gimcana de 4×4 per al proper 5 d'octubre poder passar un dia divertit i entretingut, en la que hi haurà un total de 60 punts de referència repartits per les muntanyes de Prades.La sortida serà a les deu del matí fins les set de la tarda. La gimcana es farà per equips i s'haurà d'aconseguir la màxima puntuació. Cada equip haurà d’idear la seva estratègia per aconseguir la major quantitat possible de waypoints o punts de referència. Es necessari portar un GPS.Després, es farà la classificació i l’entrega dels premis. Seguidament hi haurà un sopar i es sortejaran alguns productes i materials.També s'habilitarà una zona d’acampada per poder passar la nit sense haver-se de desplaçar, ja sigui dins el vehicle, amb tenda de campanya o tenda de sostre.Per participar cal inscriure's omplint el formulari i abonar 25 euros en cas de ser soci del Club o 40 euros si no es pertany. El pagament inclou un conductor, cada acompanyant ha de pagar 10 euros. Els nens de fins a 12 anys no han de pagar. Més informació a www.4x4muntanyesdeprades.com