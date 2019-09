Detingut un vallenc per provocar un accident a Vila-seca i quadruplicar la taxa d'alcoholèmia

L'home, que va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan, va negar-se a repetir la prova d'alcohol i va intentar fugir

Actualitzada 13/09/2019 a les 14:07

Un home de 52 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls va ser detingut dijous per la tarda a Reus com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària. L'home , que conduïa sota els efectes de l’alcohol, va provocar un accident a l'A-7 a Vila-seca. A més a més, es va negar a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia.Els fets van ocórrer ahir, sobre les 14.30 hores a l’A-7, al seu pas per Vila-seca, quan els mossos van rebre avís que s’havia produït un accident de trànsit entre dos turismes un dels quals estava bolcat amb persones atrapades.Immediatament, diverses patrulles de mossos i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc de l’accident. A l’arribar la patrulla va observar que hi havia dos vehicles implicats un dels quals havia sortit de la via impactant amb la tanca de protecció.Acte seguit, els mossos van comprovar que l’estat dels ferits era lleu i que el conductor que havia ocasionat l’accident presentava símptomes evidents de trobar-se sota l’efecte de begudes alcohòliques. En sotmetre’s a la prova de detecció d’alcohol va donar un resultat d’1,02 mg/l en aire expirat, quatruplicant la taxa permesa.Seguidament, el conductor va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Reus per una ambulància del SEM on va negar-se fins a tres cops a realitzar la segona prova evidencial d’alcoholèmia. A més, el conductor va intentar fugir del centre mèdic motiu pel qual va quedar arrestat.El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial al Jutjat en funcions de guàrdia de Reus.