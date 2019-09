Detenen una parella per robar cablejat de coure de dues casetes d'Endesa a Salou

Els Mossos d’Esquadra també han detingut un home al Vendrell per endur-se extintors d’Adif

Actualitzada 13/09/2019 a les 15:41

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dijous, 12 de setembre, tres persones com a presumptes autores d’un delicte de robatori amb força. Agents del cos policial autonòmic va detenir una parella a Salou per robar cablejat de coure de dues casetes d’Endesa, mentre que a Vendrell es va detenir un home per endur-se extintors d’Adif.Pel que fa al succés produït a Salou, els Mossos van detenir una parella formada per un home de 35 anys i una dona de 45, ambdós de nacionalitat espanyola, veïns de Tarragona, i amb nombrosos antecedents policials. Una dotació no uniformada alertada per un mosso fora de servei, els va detenir al voltant de les 18h després de comprovar que havien forçat la porta d’una caseta d’Endesa, situada al carrer Rosa Sensat. De l’interior van sostraure cablejat de coure que, juntament amb diverses eines, van localitzar dins del vehicle dels dos detinguts. Els agents van constatar que prèviament havien actuat en una altra caseta pròxima de la mateixa companyia.Quant a la detenció del Vendrell, una patrulla de Seguretat Ciutadana va ser requerida per vigilants d’Adif perquè un home intentava fugir d’uns magatzems de l’empresa amb dos carrets de la compra carregats amb una trentena d’extintors. Els fets van tenir lloc a les 20h a l’estació de trens de Sant Vicenç de Calders. El detingut és un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i sense domicili conegut, el qual també compta amb diversos antecedents policials.Els tres detinguts estan pendents de passar a disposició dels jutjats en funcions de guàrdia de Tarragona i el Vendrell.