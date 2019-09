Desarticulat un grup criminal que venia droga en habitatges ocupats il·legalment a Miami Platja

La Guàrdia Civil i la Policia Local han realitzat el registre dels domicilis aquest divendres

Quatre persones han estat detingudes a Miami Platja com a autors d'un presumpte delicte de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. En l'operació, duta a terme per la Guàrdia Civil en col·laboració amb la Policia Local de Mont-roig, han desmantellat tres punts de venda de substàncies estupefaents a Miami Platja.La investigació es va iniciar a finals del 2018, quan van rebre informació relacionada amb una persona que havia ocupat il·legalment un immoble. Aquesta persona s'estaria dedicant a la venda de tot tipus de substàncies estupefaents.Després de diverses indagacions, es va comprovar que l'individu tenia una estreta relació amb dues persones més, que també es dedicaven al tràfic de drogues en dos domicilis de Miami Platja, els quals també havien estat ocupats de forma il·legal.Les investigacions van corroborar que tots tres individus pertanyien al mateix grup criminal, el qual pretenia monopolitzar el tràfic de drogues a la localitat.Un cop obtinguts els indicis necessaris, aquest divendres al matí s'ha fet el registre als habitatges i s'han localitzat 400 grams en cabdells de marihuana, 19 grams de cocaïna en dosis individuals, 17 grams d'heroïna en bosses unidosis,1.570 euros en bitllets fraccionats, 4 bàscules de precisió i una arma llarga d'aire comprimit.L'operació ha finalitzat amb la detenció de quatre persones de nacionalitat marroquí, com a autors d'un presumpte delicte de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. Després de prestar declaració en dependències policials van ser posats en llibertat a la disposició del jutjat d'instrucció número 3 de Reus, en funcions deguàrdia.