Uns 80 professionals de perruqueria ompliran el passeig de Cambrils per una bona causa

Torna la campanya 'Deixa’t prendre el pèl' que recaptarà diners aquest diumenge a favor de l’Associació ENACH

Actualitzada 12/09/2019 a les 17:17

ENACH

La campanya solidària Deixa’t prendre el pèl aterra aquest diumenge a Cambrils. Una vuitantena de professionals de la barberia, perruqueria i estètica ompliran el passeig marítim de les deu del matí fins les tres de la tarda per recaptar fons per l’Associació ENACH (Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación Cerebral de Hierro).Actualment, només hi ha 65 casos d'ENACH a tota Espanya, dos d'ells són dues bessones de Cambrils.El preu mínim del donatiu pels serveis de barberia, perruqueria i estètica serà de 8 euros. També es podran fer donatius, comprar productes de marxandatge a les paradetes solidàries, degustacions alimentàries a la zona gastronòmica, passar pel photocall i gaudir d'animació i música en directe.En la primera edició es van aconseguir 13.537 euros amb 800 talls de cabell i barberia, donacions, patrocinis i marxandatge. L'any passat la xifra recaptada va pujar a 22.046 euros i el nombre de serveis es va elevar a 1.112.En aquesta quarta edició, paral·lelament, s'ha organitzat activitsta complementaries com el Torneig de Pàdel solidari que es disputarà dissabte 14 de setembre per la tarda al Club Sports Centre. El 27 de setembre de 20 a 21.30 hroes dins la Cambribike del Parc del Pinaret s'ha programat una marxa BTT.Deixa’t prendre el pèl és una iniciativa nascuda al 2016 de la mà del barber cambrilenc Javier Torrente després de conèixer un cas de càncer infantil proper. Aquest any els impulsors han decidit dedicar-la a recaptar fons a favor de l’associació ENACH i donar visibilitat a aquesta malaltia neurodegenerativa que pateixen dues bessones nascudes a Cambrils. Els donatius es destinaran íntegrament a l’associació ENACH i a la investigació d’aquesta malaltia que, actualment, no té cura.Actualment, només hi han diagnosticats uns 65 casos d’ENACH a tota Espanya, dels quals dos són les bessones de Cambrils. Les malalties ENACH (Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación Cerebral de Hierro) són un grup de trastorns neurològics rars i genètics que es caracteritzen per l’acumulació anormal de ferro en els ganglis basals. Els ganglis basals són una col·lecció d’estructures profundes dins de la base del cervell que ajuden a regular els moviments. Tots els éssers humans tenim ferro en aquesta àrea, però les persones amb ENACH tenen més quantitat.Els principals efectes de les ENACH són la neurodegeneració progressiva, provocant dificultat per la deglució, atrofia muscular general, demència, i inclús provocant-los la mort abans dels 25 anys de vida. En la majoria dels casos, els primers símptomes apareixen en nens menors de deu anys, encara que s’ha donat algun cas en persones que ja han arribat a la joventut o edat adulta. Les ENACH són progressives i, en aquest moment, no existeix cap cura. L’objectiu és, almenys, poder frenar la degeneració i aconseguir la màxima qualitat de vida per a les persones afectades.