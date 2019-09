Salou organitza el primer festival de cultura i música d'Ucraïna

Es farà a la plaça de les Comunitats Autònomes, a partir de les sis de la tarda

Salou acull, demà divendres, el primer festival de cultura i música d’Ucraïna. Es farà a la plaça de les Comunitats Autònomes, a partir de les sis de la tarda i fins a les deu de la nit, i inclourà balls, cançons, artesania, gastronomia i dolços típics, un concurs de roba brodada i tallers infantils.El festival l’organitza l’Associació cultural ucraïnesa Djerelo, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salou, el Consolat General d’Ucraïna a Barcelona i el Patronat de Turisme de Salou.Aquest esdeveniment de cultura ucraïnesa té com a finalitat i interès principal el fet de donar a conèixer el país d’Ucraïna i la seva identitat, així com la seva cultura i tradicions. El festival forma part d’una gira prevista per realitzar en tres localitats de Catalunya: Malgrat de Mar, Barcelona i el mateix municipi de Salou. Tots els actes són de caràcter gratuït.Segons ha manifestat l’alcalde de Salou, Pere Granados, «des del govern, tenim la voluntat d’impulsar iniciatives i activitats de dinamització cultural al carrer, presentant cultures i països diversos que ens apropin a les seves tradicions i identitat». Així mateix, segons el batlle, «atès que la nostra intenció és promoure el Salou cosmopolita i integrador com a lloc d’acollida i de trobada de cultures i països, la proposta d’organització per part del Consolat d’Ucraïna d’activitats tradicionals, exhibicions i espectacles musicals i d’animació infantil; mostra gastronòmica i d’artesania d’aquest país, esdevé en la línia del programa i estratègia de promoció interior i exterior de Salou». Per la seva banda, el regidor de Cultura i Festes, Xavier Montalà, ha manifestat que «tot allò que contribueixi a enriquir i a fer gran Salou, amb nous elements d’intercanvi cultural, serà sempre benvingut. Aquesta iniciativa ens agrada perquè és una experiència nova i enriquidora que farà que coneguem la cultura ucraïnesa i la seva gent. Ucraïna és un país important per Salou i, per aquest motiu, donem una gran benvinguda a aquest festival». Ucraïna és un país d’Europa de l’Est conegut per les seves esglésies ortodoxes, la costa del mar Negre i les muntanyes rocalloses. A Kiev, la capital, hi destaca la catedral de Santa Sofia, amb la cúpula daurada i els seus frescs i mosaics del segle XI. Enfront del riu Dniéper es troba el complex monàstic de Kiev Pechersk Lavra, un lloc de pelegrinatge cristià on es conserven relíquies de tombes d’origen escita i catacumbes amb restes momificades de monjos.