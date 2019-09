S'esfondra una casa deshabitada al Rourell

Ha cedit la biga principal de l'habitatge

Actualitzada 12/09/2019 a les 09:39

Una casa deshabitada ha patit un esfondrament la matinada d’aquest dijous, 12 de setembre, al municipi del Rourell. Els Bombers de la Generalitat s’han dirigit al lloc amb quatre dotacions per tal de fer una revisió tècnica. També hi ha acudit tècnics de l’Ajuntament.Els fets s’han produït cap a les 3.04h, quan ha cedit la biga principal d’un habitatge d’aquest municipi de l’alt Camp. Sortosament, es tracta d’una construcció deshabitada. Quatre vehicles dels Bombers s’han dirigit al lloc i han fet una revisió tècnica per tal de comprovar que no hi hagués perill estructural per les cases del voltant. Tècnics municipals també han acudit al lloc per tal de fer-ne una valoració acurada.