Prades acull una nova edició de la Festa de la Patata

Tindrà lloc una conferència de la reconeguda xef Carme Ruscalleda

Actualitzada 12/09/2019 a les 12:22

La festa d’inici de la campanya de recollida de la patata a Prades se celebra sempre el diumenge següent a l’11 de setembre des de fa vint-i-nou edicions. Enguany, com a novetat, la festa es realitzarà tant dissabte 14 com diumenge 15. En aquesta edició, trobarem nous actes com el I concurs de pelar trumfos (patates) i tast de cerveses el dissabte. S’afegeix un acte destacat diumenge amb conferència a càrrec de Carme Ruscalleda, reconeguda xef a nivell mundial i primera dona que assoleix set estrelles Michelin. L’acte serà un bon complement dels tradicionals actes d’aquell dia com el concurs de truites i guisats amb degustació per part dels assistents. La patata de Prades és un producte d’una qualitat especial que li ha valgut la denominació IGP (Indicació Geogràfica Protegida). Per la festa de la patata es consumeixen 350kg de patata IGP Prades.La festa comença, dissabte 14 de setembre a les sis de la tarda, amb la primera edició del concurs de pelar patates a la Plaça Major amb prèvia inscripció a l’Oficina de Turisme. De set a nou serà el torn del tast de cerveses al Jardí del Rector a càrrec dels Joves de Prades.I diumenge 15 de setembre la festa continuarà amb l’esmorzar popular a la Plaça Major on els assistents podran tastar patates de Prades al forn, arengada amb raïm moscatell i llonganissa de Prades acompanyat de vi de la cooperativa del Masroig. Tot seguit, s’iniciarà la 25ena exposició de productes amb denominació d’origen i mostra d’artesania. A les deu es farà missa solemne a l’església de Santa Maria la Major i a dos quarts d’onze es podrà realitzar visita guiada amenitzada per a tota la família per 7€ adults, 4€ nens de 7 a 13 anys i menors gratuït. Cal reservar a l’Oficina de Turisme. A dos quarts de dotze serà el torn de la conferència La patata a la cuina catalana a càrrec de Carme Ruscalleda al Centre Cívic. A la una del migdia, la xaranga Buskant el To amenitzarà la passejada dels visitants. El toc final i més original de la festa serà el concurs de truita de patates, guisats i altres receptes amb patata, que es degusten un cop lliurats els premis als guanyadors d’aquesta mostra culinària.