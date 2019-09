El curs comença amb un miler més d'alumnes i 50 nous docents al Camp de Tarragona

Educació posa en marxa dos nous instituts escola al Vendrell i a Cornudella de Montsant

El curs escolar al Camp de Tarragona i el Baix Penedès comença aquest dijous amb una previsió de matrícula de 127.912 alumnes. D’aquests, 115.535 corresponen al règim general, 8.206 al règim especial i 4.171 a adults. Les xifres d’alumnat del curs respecte l’any anterior es mantenen estables, amb un augment previst de prop d’un miler d’alumnes, principalment a l’etapa de secundària. Per tal de donar resposta a aquest increment, s’amplia la plantilla dels centres públics, amb 50 nous docents. Aquest fet implica que el nou curs engega amb 7.357 mestres i professors al territori. Les principals novetats són l’estrena dels instituts escola Teresina Martorell, al Vendrell, i Montsant, a Cornudella del Montsant.Segons les dades provisionals de matrícula, aquest dijous tornen a les aules uns 26.140 alumnes d’educació infantil, 42.387 de primària, 29.745 de secundària, 5.359 de batxillerat i 5.707 de cicles de grau mitjà. Els 5.004 de cicles de grau superior tenen previst començar el curs dimecres vinent.En conjunt, el curs arrenca amb 127.912 alumnes i 7.357 mestres i professors. Segons el departament d’Educació, l’augment de plantilla inclou una dotació de vuit docents especialitzats i cinc professionals no docents d’atenció educativa per a l’escola inclusiva. El curs passat ja es va incrementar el nombre de professors, amb 53 més.Les principals novetats són dos nous instituts escola. Un és el Teresina Martorell del Vendrell i l’altre el Montsant, a Cornudella del Montsant, el primer institut escola de Catalunya que es posa en marxa en una Zona Educativa Rural (ZER) de manera experimental.Durant aquest estiu també s’ha iniciat un programa d’actuacions de millora en diferents centres públics que s’acabarà d’executar aquest any i que implica fins a 29 actuacions pressupostades en 2,36 milions d’euros. Al marge d’aquestes obres d’adequació, durant el curs 2019-2020 hi haurà una inversió de 12,25 milions d’euros per a la construcció de l’Escola l’Arrabassada, que ja està en marxa; l’ampliació de l’Institut Els Pallaresos i el nou Institut de Roda de Berà.També durant aquest curs hi ha quatre construccions aprovades per acord de Govern per valor de 12 milions d’euros més: l’Escola Teresa Godes i Domènech del Montmell, l’Escola de Maspujols, l’Institut Miami de Mont-roig del Camp i la gran rehabilitació de l’Escola Els Ganxets de Reus, que es traslladarà a l’antiga Escola Ciutat de Reus.També hi ha convenis amb quatre ajuntaments per a la construcció de nous equipaments educatius, ampliacions o grans adequacions. Són l’escola d’educació infantil Mestral de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’Institut Escola l’Agulla del Catllar, l’Escola Pere Virgili de Vilallonga del Camp i l’Escola Mare de Deu del Roser de Vallmoll.Actualment encara queden 143 mòduls prefabricats, tot i que la voluntat del departament es eliminar-los paulatinament. De fet, aquest curs arrenca al territori amb vuit construccions prefabricades menys que el curs anterior.Enguany, tots els centres educatius -tant públics com concertats- implantaran el servei comunitari a 3r o 4t d’ESO. Això suposa que prop de 7.500 alumnes, dins del currículum, faran accions obligatòries de servei comunitari per tal que adquireixin els valors de la competència social i ciutadana. Un fet que implica, alhora, un exercici actiu de la ciutadania i un arrelament al territori. El curs passat ho van implantar el 65% dels centres.Entre les novetats d’aquest curs també hi ha el batxillerat en tres anys, que combina el batxillerat amb un cicle formatiu artístic de grau mitjà o un títol de tècnic esportiu. El pla pilot, que permetrà a l’alumne obtenir el títol de batxillerat i el cicle formatiu, es durà a terme a l’Institut Jaume I de Salou, on es combinarà el batxillerat amb el grau mitjà de Salvament i socorrismePel que fa a la formació professional, s’incrementa l’oferta pública amb 9 grups: 4 grups de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i 5 nous grups de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). També hi ha 4 nous grups d’altres ensenyaments professionalitzadors: 3 grups en Programes de Formació i Inserció (PFI) i un nou grup d’Itineraris formatius específics (IFE).